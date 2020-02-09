Ещё один украинский футболист перебрался в Латвию

В последние годы чемпионат Латвии становится одним из главных направлений для многих безработных украинских футболистов.

Как сообщает официальный сайт латвийского “Вентспилса”, воспитанник киевского “Динамо” Андрей Сахневич пополнил ряды их клуба. Условия соглашения не разглашаются.

Напомним, последним клубом Сахневича был коваливский “Колос”, за который он играл с 2017 года. Стоить отметить, что в составе “Вентспилса” выступает украинский вратарь Константин Махновский. В прошлом сезоне новый клуб Сахневича финишировал на третьем месте в чемпионате Латвии.