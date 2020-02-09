Ингулец подписал экс-полузащитника Черноморца

Клуб Первой лиги “Ингулец” продолжает комплектовать свой состав с прицелом на вторую половину сезона.

Как сообщает официальный сайт петровского клуба, контракт с “Ингульцом” подписал бывший игрок одесского “Черноморца” и ряда других украинских клубов Артем Чорний. Условия соглашения не разглашаются.

Отметим, что после ухода из “Черноморца” Артем Чорний отправился на просмотр в львовский “Рух”, но до подписания контракта дело не дошло.