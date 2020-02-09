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Футбол

Итальянская пресса подняла Малиновского до небес

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский получил хорошие отзывы за свою игру в матче против “Фиорентины”(2:1), Сообщает сайт EURO.com.ua

Портал calcioatalanta выставил украинцу 7 баллов, что является наивысшим показателем среди всех игроков бергамесків.

“Малиновский заслуживает места в стартовом составе “Аталанты” – говорится в публикации издания.

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Напомним, в игре с “фиалками” Малиновский появился на поле на 64-й минуте и уже через 10 минут забил победный гол ударом с дальней дистанции.

Источник: sportanalytic.com
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