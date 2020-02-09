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Футбол

Лига 1. 24 тур. “Марсель” дома обыграл “Тулузу”, “Лилль” на выезде одолел “Анже”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Начался очередной тур чемпионата Франции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Лилль” одержал уверенную победу в выездном поединке против “Анже”.

“Марсель” на своем поле минимально одолел “Тулузу”, а вот “Монако” одержало въездную победу над “ам’йеном”

Чемпионат Франции
24 тур

“Анже” – “Лилль” – 0:2
Голы: Осімхен, 17, Саншеш, 76

“Марсель” – “Тулуза” – 1:0
Гол: Пайет, 51

“Метц” – “Бордо” – 1:2
Голы: Ньян, 2 – Башич, 51 Уден, 84

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“Ницца” – “Ним” – 1:3
Голы: Клод Морис, 6 – Ландри, 43 , Філіппото, 53 Коне, 90

“Амьен” – “Монако” – 1:2
Голы: Гірассі, 9 – Бен-Йеддер, 85, Слимане, 90

“Дижон” – “Нант” – 3:3
Голы: Мавідіді, 15, Тавареш, 24, Мавідіді, 90 – , Саймон, 20, Альфонс (аг), 34, Жіротто, 90

“Ренн” – “Брест” – 0:0

Источник: sportanalytic.com
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