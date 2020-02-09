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Футбол

Тренер Аталанты доволен трансфером Малиновского

Андрей ОгородникНет комментариев
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Гасперини

Главный тренер итальянской “Аталанты” подвел итоги матча против “Фиорентины”, в котором героем встречи стал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Несмотря на то, что пять матчей кряду украинец начинает поединок со скамьи запасных, вчерашнее появление дало возможность клубу с Бергамо переломить ход встречи. Удар Малиновского позволил клубу праздновать победу 2:1.

«Позиция Гомеса – наш ресурс. В зависимости от игры он может быть третьим нападающим или играть больше в центре. В матче с «Фиорентиной» я выдвинул вперед Пашалича, потом выпустил Малиновского. 

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Его умения дают нам ресурс, альтернативные варианты для игры команды. Он вносит изменения в нашу игру», – сказал Гасперини в комментарии Sky Sports. 

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Тэги: АталантаДжан Пьеро ГаспериниРуслан Малиновский
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