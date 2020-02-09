Тренер Аталанты доволен трансфером Малиновского

Главный тренер итальянской “Аталанты” подвел итоги матча против “Фиорентины”, в котором героем встречи стал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Несмотря на то, что пять матчей кряду украинец начинает поединок со скамьи запасных, вчерашнее появление дало возможность клубу с Бергамо переломить ход встречи. Удар Малиновского позволил клубу праздновать победу 2:1.

«Позиция Гомеса – наш ресурс. В зависимости от игры он может быть третьим нападающим или играть больше в центре. В матче с «Фиорентиной» я выдвинул вперед Пашалича, потом выпустил Малиновского.

Его умения дают нам ресурс, альтернативные варианты для игры команды. Он вносит изменения в нашу игру», – сказал Гасперини в комментарии Sky Sports.