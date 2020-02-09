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Футбол

ВПК-Агро просматривает двух известных новичков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Камиль Хучбаров

Лидер Второй лиги чемпионата Украины “ВПК-Агро” просматривает потенциальных новичков для усиления состава.

По информации Sport Arena, в ближайшее время ряды “аграриев” могут пополнить два полузащитника. Речь идет о Камиле Хучбарове, который известен по своим выступлениям за “Колос”, а также Иване Тищенко, последним клубом которого была “Черкащина”.

Напомним, “ВПК-Агро” проводит свой первый сезон в профессионалах”, вместо с другим дебютантом “Альянсом” клуб является главным претендентом на повышение в классе.

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Тэги: ВПК-АгроИван ТищенкоКамиль Хучбаров
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