ВПК-Агро просматривает двух известных новичков

Лидер Второй лиги чемпионата Украины “ВПК-Агро” просматривает потенциальных новичков для усиления состава.

По информации Sport Arena, в ближайшее время ряды “аграриев” могут пополнить два полузащитника. Речь идет о Камиле Хучбарове, который известен по своим выступлениям за “Колос”, а также Иване Тищенко, последним клубом которого была “Черкащина”.

Напомним, “ВПК-Агро” проводит свой первый сезон в профессионалах”, вместо с другим дебютантом “Альянсом” клуб является главным претендентом на повышение в классе.