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Футбол

Яковелли перешел в ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Матеус Яковелли

ФК “Львов” пополнил свой состав очередным бразильским исполнителем.

Ранее уже сообщалось, что ряды “горожан” может пополнить молодой, бразильский нападающий Матеус Яковелли. Несмотря на то, что официальный сайт клуба молчит, главный тренер команды Егише Меликян подтвердил факт перехода игрока.

«У нас появился хороший нападающий. Но у него были проблемы, травмы, он долгое время не играл. Нам потребуется время, чтобы привести его в себя, тогда он поможет первой команде. В первых матчах нет, а дальше посмотрим. Я говорю о Яковелли. 

Напомним, последнее время Яковелли провел в чемпионате Португалии, также он имеет опыт выступлений в бразильской Серии А.

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Тэги: Матеус ЯковеллиПаранаФК Львов
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