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Футбол

АПЛ. 26 тур. “Шеффилд” обыграл “Борнмут”, “Эвертон” разобрался с “Кристал Пэлэс”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Матчем в Ливерпуле стартовал новый тур АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Эвертон” на “Гудисон Парк” одержал уверенную победу над “Кристал Пэлас”, а вот “Брайтон” и “Уотфорд” расписали мировую.

“Шеффилд” в родных стенах одержал волевую победу над “Борнмутом”.

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Чемпионат Англии
26 тур

“Эвертон”- “Кристал Пэлас” – 3:1
Голы: Бернард, 18 Рішарлісон, 58, Келверт-Льюин, 88 – Бентеке, 51

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“Брайтон” – “Уотфорд” – 1:1
Голы: Мариаппа (автогол), 78 – Дукуре, 19

“Шеффилд Юнайтед” – “Борнмут” – 2:1
Голы: Шарп, 45+2, Ландстрем, 84 – К. Уилсон, 13

Источник: sportanalytic.com
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