АПЛ. 26 тур. “Шеффилд” обыграл “Борнмут”, “Эвертон” разобрался с “Кристал Пэлэс”

Матчем в Ливерпуле стартовал новый тур АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Эвертон” на “Гудисон Парк” одержал уверенную победу над “Кристал Пэлас”, а вот “Брайтон” и “Уотфорд” расписали мировую.
“Шеффилд” в родных стенах одержал волевую победу над “Борнмутом”.
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Чемпионат Англии26 тур
“Эвертон”- “Кристал Пэлас” – 3:1Голы: Бернард, 18 Рішарлісон, 58, Келверт-Льюин, 88 – Бентеке, 51
“Брайтон” – “Уотфорд” – 1:1Голы: Мариаппа (автогол), 78 – Дукуре, 19
“Шеффилд Юнайтед” – “Борнмут” – 2:1Голы: Шарп, 45+2, Ландстрем, 84 – К. Уилсон, 13
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