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Футбол

Борячук: Никто из “Шахтера” не хочет идти в “Мариуполь”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский нападающий Андрей Борячук счастлив за переход в чемпионат Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что “Шахтер” просто не дает игрокам нормально развиваться, как вот испортил три года карьеры Андрею Тотовицькому.

Борячук добавил в интервью каналу “Трендець”, что абсолютно никто из футболистов не хочет идти в аренду в “Мариуполь”, ведь там невозможно достичь прогресса.

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Источник: sportanalytic.com
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