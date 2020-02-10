Борячук: Никто из “Шахтера” не хочет идти в “Мариуполь”

Украинский нападающий Андрей Борячук счастлив за переход в чемпионат Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua
Он утверждает, что “Шахтер” просто не дает игрокам нормально развиваться, как вот испортил три года карьеры Андрею Тотовицькому.
Борячук добавил в интервью каналу “Трендець”, что абсолютно никто из футболистов не хочет идти в аренду в “Мариуполь”, ведь там невозможно достичь прогресса.
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