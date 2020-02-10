Челси близок к подписанию вратаря сборной Камеруна за 50 миллионов

Лондонский “Челси” следующим трансферным окном намерено усилить вратарскую позицию своего клуба одним из самых прогрессирующих вратарем мира Андре Онана.

Как сообщает Voetbal Nieuws, камерунский вратарь дал предварительное согласие на переход в лондонский “Челси”. Английский гранд готов предложить за вратаря “Аякса” 50 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что основной вратарь лондонского “Челси” Кепа Аррисабалага планирует покинуть клуб в ближайшее время.