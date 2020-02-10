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Динамо Батуми избавилось от украинского вратаря

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Кучинский

Непродолжительным оказалось пребывание украинского вратаря Максима Кучинского в составе грузинского “Динамо” Батуми.

Как сообщает FootBoom, 31-летний голкипер покинул “Динамо”, расторгнув с клубом контракт по обоюдному согласию. За полгода в составе клуба с Батуми украинский вратарь так и не дебютировал за главную команду клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Максим Кучинский выступал в составе львовских “Карпат”, причем был основным вратарем, отыграв за “львов” в 24 матчах. Ранее он успел поиграть в составе “Десны”, “Зирки”, ФК “Полтавы”, черкасского “Днепра”.

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Тэги: Динамо БатумиКарпатыМаксим Кучинский
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