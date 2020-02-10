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Футбол

Гармаш: Я не искал вариантов в топ-чемпионатах

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Динамо” Денис Гармаш говорит, что решение относительно его аренды в “Різеспор” принималось очень быстро. Сообщает сайт EURO.com.ua

Как рассказал сам футболист канала “Трендець” все решилось после его консультаций с Николаем Морозюком, который там уже выступал.

Гармаш также добавил, что никогда даже не думал о переходе в топ-лигу, ведь ему всегда нравилось в “Динамо”.

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Источник: sportanalytic.com
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