Гармаш: Я не искал вариантов в топ-чемпионатах

Хавбек “Динамо” Денис Гармаш говорит, что решение относительно его аренды в “Різеспор” принималось очень быстро. Сообщает сайт EURO.com.ua

Как рассказал сам футболист канала “Трендець” все решилось после его консультаций с Николаем Морозюком, который там уже выступал.

Гармаш также добавил, что никогда даже не думал о переходе в топ-лигу, ведь ему всегда нравилось в “Динамо”.

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