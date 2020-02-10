Гусев: Видно, что у Бенито есть мастерство

Помощник главного тренера молодежной команды киевского “Динамо” Олег Гусев прокомментировал действия новичков команды в сегодняшнем матче против латвийской “Валмиеры”.

Несмотря на то, что сегодняшний соперник молодежной команды киевлян является крепким середняком чемпионата Латвии, смена “Динамо” не заметила своего соперника, выиграв матч со счетом 4:1. Один из голов на свой счет записал зимний новичок Бенито.

Сегодня играли новички: Мартин, который недавно пришел в команду, и дебютант Бенито. По вашему мнению, как они вписались в игру?

– Относительно Бенито пока сложно говорить, потому что он провел только одну тренировку и сегодня вышел на поле на 20 минут. Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть. Использовал свой полумомент и забил гол.

Мартин работает, как и все молодые ребята, и уже видно, что с каждым днем есть прогресс. Если будет продолжать так и дальше, у него также есть будущее.