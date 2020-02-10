Хавбек Карпат из-за травмы пропустит две недели

Молодой полузащитник львовских “Карпат” Владимир Якимец не сможет принять участие в завершающей стадии подготовки клуба ко второй половине сезона.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, вчера, во время матча против узбекского “Металлурга”, 21-летний полузащитник получил травму. По прогнозам врачей он может пропустить до двух недель.

В нынешнем сезоне Владимир Якимец провел в составе львовских “Карпат” восемь матчей, результативными действиями не отличался. Ранее львовский клуб из-за травмы потерял Клеца.