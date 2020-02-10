Новое на сайте

еще
Понедельник, 10 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИлья Марковский забил очередной гол в чемпионате Кипра
Футбол

Илья Марковский забил очередной гол в чемпионате Кипра

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Илья Марковский

Воспитанник одесского “Черноморца” Илья Марковский в последних матчах чемпионата Кипра демонстрирует неплохую результативность.

Вчера “Этникос”, куда игрок перешел летом на правах аренды с “ПАОКа”, противостоял одному из лидеров чемпионата “Омонии”. Несмотря на статус аутсайдера “Этникосу” удалось одержать победу, во многом благодаря голу Ильи Марковского, который сделал счет в матче 1:2.

В нынешнем сезоне на счету Ильи Марковского четыре гола в 15 матчах чемпионата Кипра, причем три из них игрок забил в этом календарном году.

загрузка...
Тэги: Илья МарковскийОмонияЭтникос
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. “Олимпик” подписал игрока “Зари” и экс-форварда сборной Украины (+ФОТО)

Мирослав Славов
Украинский нападающий дебютировал в азиатской Лиге Чемпионов

Владимир Якимец
Хавбек Карпат из-за травмы пропустит две недели

Максим Кучинский
Динамо Батуми избавилось от украинского вратаря

Андре Онана
Челси близок к подписанию вратаря сборной Камеруна за 50 миллионов

Закрыть