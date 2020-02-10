Илья Марковский забил очередной гол в чемпионате Кипра

Воспитанник одесского “Черноморца” Илья Марковский в последних матчах чемпионата Кипра демонстрирует неплохую результативность.

Вчера “Этникос”, куда игрок перешел летом на правах аренды с “ПАОКа”, противостоял одному из лидеров чемпионата “Омонии”. Несмотря на статус аутсайдера “Этникосу” удалось одержать победу, во многом благодаря голу Ильи Марковского, который сделал счет в матче 1:2.

В нынешнем сезоне на счету Ильи Марковского четыре гола в 15 матчах чемпионата Кипра, причем три из них игрок забил в этом календарном году.