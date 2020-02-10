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Футбол

Официально: Александр Каплиенко перебрался в Россию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Каплиенко

Ещё один украинский футболист отправился на заработки в Россию, несмотря на сложные политические отношения и конфликт между странами.

Воспитанник запорожского “Металлурга” Александр Каплиенко, который в свое время вызывался в юношескую сборную Украины, стал игроком российского “Тамбова”, о чем сообщает официальный сайт 11 команды российской Премьер лиги. Контракт был подписан сроком на два с половиной года.

Напомним, последним клубом Александра Каплиенко был грузинский гранд “Динамо” Тбилиси, с которым он стал чемпионом страны прошлого сезона.

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Тэги: Александр Каплиенко
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