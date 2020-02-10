Официально: Сергей Свистун – главный тренер Кремня

Руководство кременчугского “Кремня” достаточно быстро определилось с персоной нового главного тренера, которая стала вакантной после сегодняшнего ухода Прокопиненко.

Как сообщает официальный сайт “Кремня”, новым главным тренером команды назначен Сергей Свистун, который ранее работал в тренерском штабе клуба. Примечательно, что для 57-летнего специалиста это уже третье назначение на должность главного тренера “Кремня”.

Напомним, “Кремень” идет среди претендентов на вылет во Вторую лигу. После 19 туров на счету команды 16 набранных очков и пять очков отрыва от предпоследнего места.