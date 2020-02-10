ТМ: Рух поиздевался над Минаем

Один из главных претендентов на повышение в классе львовский “Рух”, в рамках подготовки ко второй половине сезона провел товарищеский матч против ещё одной команды из западной Украины “Миная”, руководство которого также видит свой клуб в будущем в числе сильнейших.
Достаточно неожиданно победа “Руха” оказалась сверхрезультативной, в ворота закарпатского клуба подопечные Юрия Бакалова отправили сразу шесть голов. Героем встречи стал зимний новичок Станислав Беленький, на счету которого дубль. Примечательно, что не так давно он оформил хет-трик, в одном из товарищеских поединков.