ТМ: Рух поиздевался над Минаем

Один из главных претендентов на повышение в классе львовский “Рух”, в рамках подготовки ко второй половине сезона провел товарищеский матч против ещё одной команды из западной Украины “Миная”, руководство которого также видит свой клуб в будущем в числе сильнейших.

Достаточно неожиданно победа “Руха” оказалась сверхрезультативной, в ворота закарпатского клуба подопечные Юрия Бакалова отправили сразу шесть голов. Героем встречи стал зимний новичок Станислав Беленький, на счету которого дубль. Примечательно, что не так давно он оформил хет-трик, в одном из товарищеских поединков.

Рух – Минай 6:0 (3:0)



Голы: 1:0 – 1 Кондраков, 2:0 – 3 ГНП, 3:0 – 21 Эрнест, 4:0 – 61 Калюжный, 5:0 – 70 Беленький (пен), 6:0 – 78 Беленький