ТМ: Заря уничтожила гранда чемпионата Боснии и Герцеговины

Луганская “Заря” продолжает демонстрировать отменные результаты на зимних сборах.
Сегодня подопечные Виктора Скрипника не оставили ни единого шанса гранду чемпионата Боснии и Герцеговины “Железничару”. Героями встречи стали Леднев и Кочергин, на счету которых по два забитых гола.
«Заря» – «Железничар» – 4:0
Голы: Леднев (22, 39), Кочергин (29, 62)
«Заря»: Василь, Тымчик, Абу-Ханна (Вернидуб, 60), Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский (к), Перович.
Отметим, в семи матчах на зимних сборах “Заря” не пропустила ни одного гола, выиграв шесть поединков.
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