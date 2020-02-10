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Футбол

ТМ: Заря уничтожила гранда чемпионата Боснии и Герцеговины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Леднев

Луганская “Заря” продолжает демонстрировать отменные результаты на зимних сборах.

Сегодня подопечные Виктора Скрипника не оставили ни единого шанса гранду чемпионата Боснии и Герцеговины “Железничару”. Героями встречи стали Леднев и Кочергин, на счету которых по два забитых гола.

«Заря» – «Железничар» – 4:0

Голы: Леднев (22, 39), Кочергин (29, 62)

«Заря»: Василь, Тымчик, Абу-Ханна (Вернидуб, 60), Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский (к), Перович.

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Отметим, в семи матчах на зимних сборах “Заря” не пропустила ни одного гола, выиграв шесть поединков.

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Тэги: Богдан ЛедневВладислав КочергинЖелезничарЗаря
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