Украинский нападающий дебютировал в азиатской Лиге Чемпионов

Украинский нападающий Мирослав Славов, который этой зимой пополнил состав гранда чемпионата Ирана “Шахр Ходро”, занес в свое досье участие в самом престижном клубном турнире Азии – Лиге Чемпионов.

Клуб украинца “Шахр Ходро” в рамках группового этапа Лиги Чемпионов противостоял именитому по меркам Азии “Аль-Хилялю”, в составе которого выступают такие известные исполнители, как Себастьян Джовинко и Бафетимби Гомис.

Класс аравийского клуба ожидаемо оказался выше, “Аль-Хиляль” выиграл со счетом 2:0. Мирослав Славов вышел на футбольное поле на 82-ой минуте матча, но результативными действиями не отличился.