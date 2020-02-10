В Шахтере рассказали, будут ли новые трансферы

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что текущий трансферный период в команде проходит в тишине и никаких усилений не планируется.

По его словам, клуб никого не будет ни покупать, ни продавать.

«На данный момент по всем позициям у нас все нормально, и мы не видим потребности в каких-либо усилениях.

У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том, насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста», – сказал функционер в интервью «Футбол 1/2/3».

Также он добавил, что «Шахтер» не планировал отдавать Матвиенко в аренду в «Арсенал», так как клуб рассчитывает только на полноценные переход.

«Думаю, если «Арсенал» проявляет интерес, это такой солидный клуб, поэтому, скорее всего, он хотел бы перейти туда», – добавил Палкин.