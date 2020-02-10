В Шахтере рассказали, будут ли новые трансферы

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что
текущий трансферный период в команде проходит в тишине и никаких усилений не планируется.
По его словам, клуб никого не будет ни покупать, ни
продавать.
«На данный момент по всем позициям у нас все нормально, и мы
не видим потребности в каких-либо усилениях.
У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том,
насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько
предложение удовлетворит клуб и футболиста», – сказал функционер в интервью «Футбол
1/2/3».