Новое на сайте

еще
Понедельник, 10 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВ Шахтере рассказали, будут ли новые трансферы
Футбол

В Шахтере рассказали, будут ли новые трансферы

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что текущий трансферный период в команде проходит в тишине и никаких усилений не планируется.

По его словам, клуб никого не будет ни покупать, ни продавать.

«На данный момент по всем позициям у нас все нормально, и мы не видим потребности в каких-либо усилениях.

У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том, насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста», – сказал функционер в интервью «Футбол 1/2/3».

Читайте также:  Московские клубы могут перехватить трансферную цель Динамо

Также он добавил, что «Шахтер» не планировал отдавать Матвиенко в аренду в «Арсенал», так как клуб рассчитывает только на полноценные переход.

«Думаю, если «Арсенал» проявляет интерес, это такой солидный клуб, поэтому, скорее всего, он хотел бы перейти туда», – добавил Палкин.

загрузка...
Тэги: трансферыШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Один из лидеров Ливерпуля вернулся в строй

Маркевич объяснил, в чем преимущество Шахтера перед Бенфикой

Гармаш: Я не искал вариантов в топ-чемпионатах

Официально. Легионер “Волыни” ушел в иностранный клуб (+ФОТО)

Борячук: Никто из “Шахтера” не хочет идти в “Мариуполь”

Закрыть