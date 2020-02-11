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Футбол

Бывший игрок краматорского Авангарда продолжит карьеру в Литве

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Аксенов

Украинские футболисты продолжают пользоваться большим спросом среди клубов стран Балтии.

Ещё одним игроком, который отозвался на приглашения балтийских клубов стал Александр Аксенов, который известен по своим выступлениям за клуб Первой лиги “Авангард” Краматорск.

Как сообщает официальный сайт литовского клуба “Банга”, 26-летний украинский защитник подписал полноценный контракт с их клубом. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, следующий сезон “Банга” начнет в элите чемпионата Литвы, по итогам прошлого сезона клуб финишировал вторым Первой лиге Литвы.

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Тэги: АвангардАлександр АксеновБанга
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