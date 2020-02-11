Бывший тренер Металлиста может продолжить карьеру в Молдове

Экс-главный тренер харьковского “Металлиста” Игорь Рахаев после небольшой паузы может вернуться к тренерской деятельности.

По информации FootBoom, 46-летний специалист интересен клубу Высшей лиги чемпионата Молдовы “Заре” из города Бельцы, где, к слову, он уже работал четыре года назад.

Напомним, Игорь Рахаев помимо “Металлиста” и молдавской “Зари” работал также в харьковском “Арсенале” и “Гелиосе”, к слову, солнечные были последним клубом тренера.