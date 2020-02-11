Новое на сайте

еще
Вторник, 11 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБывший тренер Металлиста может продолжить карьеру в Молдове
Футбол

Бывший тренер Металлиста может продолжить карьеру в Молдове

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Игорь Рахаев

Экс-главный тренер харьковского “Металлиста” Игорь Рахаев после небольшой паузы может вернуться к тренерской деятельности.

По информации FootBoom, 46-летний специалист интересен клубу Высшей лиги чемпионата Молдовы “Заре” из города Бельцы, где, к слову, он уже работал четыре года назад.

Напомним, Игорь Рахаев помимо “Металлиста” и молдавской “Зари” работал также в харьковском “Арсенале” и “Гелиосе”, к слову, солнечные были последним клубом тренера.

загрузка...
Тэги: Заря БельцыИгорь РахаевМеталлист
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Игорь Кирюханцев
Игорь Кирюханцев вернулся в Мариуполь

Шахаб Захеди
Иранский форвард счастлив сотрудничеством с Висенте Гомесом

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков близок к возвращению в строй

Стефано Пиоли
Руководство Милана поставило Пиоли перед ультиматум

Усман Дембеле
Барселона теряет ещё одну свою звезду

Закрыть