Игорь Кирюханцев вернулся в Мариуполь

Несмотря на положительные отзывы главного тренера “Шахтера” Луиша Каштру, молодой защитник “горняков” Игорь Кирюханцев ближайшие полгода проведет в составе “Мариуполя”.

Как сообщает Футбол NEWS, 24-летний защитник перейдет в мариупольский клуб на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца сезона.

Напомним, в составе “Шахтера” Игорь Кирюханцев провел два тренировочных сбора. Первую половину сезона он провел в “Мариуполе”, за который отыграл 16 матчей и забил два гола.