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Футбол

Игорь Кирюханцев вернулся в Мариуполь

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Кирюханцев

Несмотря на положительные отзывы главного тренера “Шахтера” Луиша Каштру, молодой защитник “горняков” Игорь Кирюханцев ближайшие полгода проведет в составе “Мариуполя”.

Как сообщает Футбол NEWS, 24-летний защитник перейдет в мариупольский клуб на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца сезона.

Напомним, в составе “Шахтера” Игорь Кирюханцев провел два тренировочных сбора. Первую половину сезона он провел в “Мариуполе”, за который отыграл 16 матчей и забил два гола.

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Тэги: Игорь КирюханцевМариупольШахтер
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