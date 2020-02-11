Иранский форвард счастлив сотрудничеством с Висенте Гомесом

Летний новичок донецкого “Олимпика” Шахаб Захеди в восторге от своего переезда в чемпионат Украины и от работы под руководством главного тренера команды Висенте Гомеса.

В своем интервью иранский нападающий поблагодарил испанского специалиста за вложение в его развитие, как игрока.

Висенте дал нам все, в первую очередь – веру в себя. У нас сейчас неплохая позиция, но ему этого мало. Он научил меня всему, что я знаю про футбол: как двигаться, как думать, как держать тело в форме, как контролировать эмоции. 80% времени мы стренерами воюем, но без них мы бы ничего не достигли

В нынешнем сезоне в 12 матчах чемпионата Украины Шахаб Захеди забил три гола, также он является лучшим бомбардиром команды на зимних сборах.