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Футбол

Официально: Владимир Доронин – игрок Миная

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Доронин

Амбициозный “Минай” из Первой лиги усилил линию защиты своего клуба достаточно известным защитником Владимиром Дорониным.

Как сообщает официальный сайт закарпатского клуба, 27-летний защитник подписал полноценный контракт с “Минаем”. Условия личного соглашения игрока не разглашаются.

Напомним, Владимир Доронин имеет опыт выступлений в УПЛ, где выступал в составе донецкого “Олимпика” и столичного “Арсенал-Киев”.

“Минай” после 19 туров Первой лиги чемпионата Украины идет на пятом месте, уступая лидеру – львовскому “Руху” два очка.

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Тэги: Владимир ДоронинМинайПервая лига
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