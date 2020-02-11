Официально: Владимир Доронин – игрок Миная

Амбициозный “Минай” из Первой лиги усилил линию защиты своего клуба достаточно известным защитником Владимиром Дорониным.

Как сообщает официальный сайт закарпатского клуба, 27-летний защитник подписал полноценный контракт с “Минаем”. Условия личного соглашения игрока не разглашаются.

Напомним, Владимир Доронин имеет опыт выступлений в УПЛ, где выступал в составе донецкого “Олимпика” и столичного “Арсенал-Киев”.

“Минай” после 19 туров Первой лиги чемпионата Украины идет на пятом месте, уступая лидеру – львовскому “Руху” два очка.