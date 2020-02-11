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Футбол

Остап Маркевич: Мы в процессе построения команды

Андрей ОгородникНет комментариев
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Остап Маркевич

Главный тренер одесского “Черноморца” Остап Маркевич прокомментировал последний товарищеский матч своего клуба против “Мариуполя”.

Несмотря на поражение со счетом 2:1, тренер остался доволен работой своих подопечных в поединке.

«Мне понравилось, как ребята выполняли некоторые наши аспекты игры, которые мы нарабатывали. Хотя мы только собрались, у нас очень молодая команда. Плюс к тому мы собрали ее достаточно недавно, поэтому о наигранных вещах еще рано говорить.

Процесс идет, мы в процессе построения команды»

Напомним, этой зимой состав “Черноморца” покинуло около двадцати исполнителей, на их место клуб пригласило более десяти новых игроков.

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Тэги: Остап МаркевичПервая лигаЧерноморец
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