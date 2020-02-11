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Футбол

Палкин поделился трансферными планами “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин говорит, что этой зимой новичков у донецкого клуба не будет. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что имеющийся набор футболистов позволяет выполнить все поставленные задачи, такого же мнения и Луиш Каштру.

Палкин считает, что это решение даст шанс молодым игрокам “Шахтера” лучше проявить себя на самом высоком уровне.

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Источник: sportanalytic.com
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