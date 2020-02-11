Польский гранд отказался от приглашения защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины Богдан Бутко не сменит клубную прописку этой зимой, как ожидалось ранее.

Новым клубом защитника донецкого “Шахтера” должен был стать польский “Лех”, в составе которого уже играет украинский защитник Владимир Костевич. Несмотря на то, что “горняки” также были готовы отпустить игрока, сделка между сторонами не состоится.

Как сообщает Динамомания, причиной тому является травма Богдана Бутко, в последний момент защитник получил надрыв приводящей мышцы бедра, из-за чего пропустит, как минимум месяц.

Напомним, контракт Богдана Бутко с “Шахтером” заканчивается этим летом.