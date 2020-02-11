“Реал” окончательно решил будущее Лунина

Украинский вратарь Андрей Лунин снова оказался в фокусе всеобщего внимания в Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua
Тамошнее издание donbalon.com утверждает, что уже летом мадридский “Реал” вернет Лунина из аренды в “Овьедо”.
Зинедин Зидан планирует сделать Андрея основным вратарем “сливочных” за два года, а до этого хотел бы видеть его в аренде в клубе Примеры с постоянной игровой практикой.
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