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Футбол

“Реал” окончательно решил будущее Лунина

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский вратарь Андрей Лунин снова оказался в фокусе всеобщего внимания в Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua

Тамошнее издание donbalon.com утверждает, что уже летом мадридский “Реал” вернет Лунина из аренды в “Овьедо”.

Зинедин Зидан планирует сделать Андрея основным вратарем “сливочных” за два года, а до этого хотел бы видеть его в аренде в клубе Примеры с постоянной игровой практикой.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Лунин совершил роскошный сэйв в матче с “Овьедо” (ВИДЕО)

Источник: sportanalytic.com
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