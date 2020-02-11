Шевченко оценил сборы украинских клубов

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что ему понравилось то, как украинские команды провели сборы в Турции.

По словам специалиста, команды уже получают нагрузку и активно готовятся к старту второй части сезона.

«Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд. Оценили состояние, в котором находятся футболисты.

Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных исполнителей. В целом я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в хорошем настроении», – приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, первый в этом году сбор национальной команды пройдет в марте.