Шевченко оценил сборы украинских клубов

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что ему
понравилось то, как украинские команды провели сборы в Турции.
По словам специалиста, команды уже получают нагрузку и
активно готовятся к старту второй части сезона.
«Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд.
Оценили состояние, в котором находятся футболисты.
Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных
исполнителей. В целом я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в
хорошем настроении», – приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.
Напомним, первый в этом году сбор национальной команды
пройдет в марте.
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