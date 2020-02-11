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Футбол

Трансфер ненужного защитника Шахтера в клуб Польши сорвался

Сергей СумскойНет комментариев
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Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко получил травму: у игрока надрыв приводящей мышцы бедра. Об этом сообщила «Динамомания».

Теперь на восстановление игроку потребуется не менее 30 дней. Из-за этого сорвался трансфер 29-летнего игрока в польский «Лех».

Ранее СМИ сообщали, что футболист ведет переговоры с польским клубом относительно аренды. Немного позже «Горняки» исключили футболиста из заявки на УПЛ.

Напомним, личное соглашение футболиста с дончанами истекает летом 2020 года.

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Тэги: Богдан БуткоЛехтрансферыШахтер
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