Трансфер ненужного защитника Шахтера в клуб Польши сорвался

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко получил травму: у
игрока надрыв приводящей мышцы бедра. Об этом сообщила «Динамомания».
Теперь на восстановление игроку потребуется не менее 30 дней.
Из-за этого сорвался трансфер 29-летнего игрока в польский «Лех».
Ранее СМИ сообщали, что футболист ведет переговоры с
польским клубом относительно аренды. Немного позже «Горняки» исключили
футболиста из заявки на УПЛ.
Напомним, личное соглашение футболиста с дончанами истекает
летом 2020 года.
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