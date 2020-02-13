“Динамо” ответило на скандал с налогами

“Динамо” опубликовало налоговые декларации вратаря Дениса Бойко, а также хавбеков Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука по 2018 год. Сообщает сайт EURO.com.ua

Игроки сами обратились с просьбой обнародовать декларации за обвинения “Экономической правды” в неуплате налогов.

Согласно данных в декларациях, Бойко заплатил 0,91 млн грн, Буяльский – 1,43, Сидорчук – 2,29.

Полный текст опровержения киевского клуба читайте ЗДЕСЬ.