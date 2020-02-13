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Футбол

“Динамо” ответило на скандал с налогами

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Динамо” опубликовало налоговые декларации вратаря Дениса Бойко, а также хавбеков Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука по 2018 год. Сообщает сайт EURO.com.ua

Игроки сами обратились с просьбой обнародовать декларации за обвинения “Экономической правды” в неуплате налогов.

Согласно данных в декларациях, Бойко заплатил 0,91 млн грн, Буяльский – 1,43, Сидорчук – 2,29.

Полный текст опровержения киевского клуба читайте ЗДЕСЬ.

Источник: sportanalytic.com
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