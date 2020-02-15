Бундеслига. 22 тур. “Боруссия” Д, “Лейпциг” и “Боруссия” М победили

Новый тур чемпионата Германии стартовал с разгрома. Сообщает сайт EURO.com.ua

Дортмундская “Боруссия” забила 4 безответных мяча в ворота “Айнтрахта”. Другие фавориты соревнований также не отставали.

В частности, “Лейпциг” и “Боруссия” М просто разгромили соперников.

Чемпионат Германии

22 тур

“Боруссия” Д – “Айнтрахт” – 4:0

Голы: Пищек, 33, Санчо, 50, Холанд, 54, Геррейро, 74

“Аугсбург” – “Фрайбург” – 1:1

Голы: Макс, 38 – Хаберер, 51

“Падерборн” – “Герта” – 1:2

Голы: Србени, 51 – Боята, 10, Коллинз, 67 (аг)

“Лейпциг” – “Вердер” – 3:0

Голы: Клостерманн, 18, Шик, 39, Мукієле, 46

“Унион” – “Байер” – 2:3

Голы: Гентнер, 7, Бюльтер, 87 – Хаверц, 22, Диаби, 83, Бельарабі, 90+4

“Хоффенхайм” – “Вольфсбург” – 2:3

Голы: Баумгартнер, 45, Крамаріч, 60 (пен) – Вегхорст, 18 (пен), 52 (пен), 71

“Фортуна” – “Боруссия” М – 1:4

Голы: Томми, 29 – Хофманн, 22, Штіндль, 51, 77, Нойхаус, 82

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