Бундеслига. 22 тур. “Боруссия” Д, “Лейпциг” и “Боруссия” М победили

Новый тур чемпионата Германии стартовал с разгрома. Сообщает сайт EURO.com.ua
Дортмундская “Боруссия” забила 4 безответных мяча в ворота “Айнтрахта”. Другие фавориты соревнований также не отставали.
В частности, “Лейпциг” и “Боруссия” М просто разгромили соперников.
Чемпионат Германии22 тур
“Боруссия” Д – “Айнтрахт” – 4:0Голы: Пищек, 33, Санчо, 50, Холанд, 54, Геррейро, 74
“Аугсбург” – “Фрайбург” – 1:1Голы: Макс, 38 – Хаберер, 51
“Падерборн” – “Герта” – 1:2Голы: Србени, 51 – Боята, 10, Коллинз, 67 (аг)
“Лейпциг” – “Вердер” – 3:0Голы: Клостерманн, 18, Шик, 39, Мукієле, 46
“Унион” – “Байер” – 2:3Голы: Гентнер, 7, Бюльтер, 87 – Хаверц, 22, Диаби, 83, Бельарабі, 90+4
“Хоффенхайм” – “Вольфсбург” – 2:3Голы: Баумгартнер, 45, Крамаріч, 60 (пен) – Вегхорст, 18 (пен), 52 (пен), 71
“Фортуна” – “Боруссия” М – 1:4Голы: Томми, 29 – Хофманн, 22, Штіндль, 51, 77, Нойхаус, 82
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