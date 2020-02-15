Новое на сайте

еще
Суббота, 15 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКремень подпишет экс-форварда Ворсклы
Футбол

Кремень подпишет экс-форварда Ворсклы

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Баранник

Бывший талант полтавской “Ворсклы” Олег Баранник, которому в свое время предрекали яркую карьеру, может стать игроком кременчугского “Кремня”.

Как сообщает Sport Arena, 27-летний нападающий прибыл на просмотр в “Кремень”. Решение по игроку будет принято в ближайшее время. В кременчугском клубе Олег Баранник должен стать заменой ушедшему ранее Дмитрию Козьбану.

Напомним, последним клубом Баранника был краматорский “Авангард”. Также на просмотре к “Кремне” находятся Владимир Шопин, Дмитрий Жиганов и Максим Боженко.

загрузка...
Тэги: ВорсклаКременьОлег Баранник
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Висенте Гомес
Невероятная статистика Олимпика на зимних сборах

Джемаль Кизилатеш
Экс-полузащитник Колоса стал игроком Волыни

Артем Хоцяновский
Верес усилился воспитанником Динамо

Додо
Балканы подписали воспитанника Ботафого

Антони
Аякс оперативно нашел замену Хакиму Зиешу

Закрыть