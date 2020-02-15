Кремень подпишет экс-форварда Ворсклы

Бывший талант полтавской “Ворсклы” Олег Баранник, которому в свое время предрекали яркую карьеру, может стать игроком кременчугского “Кремня”.

Как сообщает Sport Arena, 27-летний нападающий прибыл на просмотр в “Кремень”. Решение по игроку будет принято в ближайшее время. В кременчугском клубе Олег Баранник должен стать заменой ушедшему ранее Дмитрию Козьбану.

Напомним, последним клубом Баранника был краматорский “Авангард”. Также на просмотре к “Кремне” находятся Владимир Шопин, Дмитрий Жиганов и Максим Боженко.