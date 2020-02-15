Невероятная статистика Олимпика на зимних сборах

Середняк чемпионата Украины среди команд Первой лиги стал одной из главных сенсаций среди украинских клубов на зимних сборах.

Под руководством Висенте Гомеса “Олимпик” преобразился до неузнаваемости, из аутсайдера УПЛ став крепким середняком. Судя по матчах на сборах, это только начало.

Нынешней зимой “Олимпик” сыграл 10 товарищеских матчей из которых выиграл девять, лишь раз сыграв вничью. Команда испанского специалиста забила 23 гола, пропустив в свои ворота лишь три.

Во время сборов были обыграны следующие команды: «Вииторул» (2:1), «Сабаил» (3:1), «Корона» (2:0), «Спартак» Трнава (1:0), «Спартак» Суботица (4:0), «Локомотив» Пловдив (4:0), «Расинг» Люксембург (3:0) и «Динамо» Батуми (1:0)