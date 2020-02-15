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Футбол

Тарас Бондаренко продолжит карьеру в Казахстане

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тарас Бондаренко

Украинский защитник Тарас Бондаренко, который в последнее время небезуспешно выступал в чемпионате Сербии, в составе “Радничики”, продолжит свою карьеру в чемпионате Казахстана.

Как сообщает Vesti.kz, новым клубом 27-летнего украинского защитника стал местный “Каспий”. Контракт с игроком был подписан до конца текущего года. Стоить отметить, новый клуб Бондаренко, новичок казахской Премьер лиги.

Напомним, в чемпионате Украины Тарас Бондаренко успел поиграть в запорожском “Металлурге”, в составе “Полтавы” и “Авангарда” (Краматорск). В прошлом сезоне он стал вице-чемпионом Сербии.

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Тэги: КаспийРадничикиТарас Бондаренко
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