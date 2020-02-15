Таврия вернула в свой состав своего лучшего бомбардира

Клуб Второй лиги “Таврия” усилила линию атаки своего клуба одним из лучших игроков в новой истории клуба Вадимом Воронченко.

Как сообщает официальный сайт бериславского клуба, 31-летний нападающий подписал полноценное соглашение с “Таврией”. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, Вадим Воронченко выступал в составе “Таврии” в сезонах 2016/2017 и 2017/2018, причем, этот период был лучшим в карьере, как клуба, так и самого игрока. В 48 матчах он забил 26 голов, в то время, как за всю карьеру в составе других клубов он забил пять голов.