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Футбол

Воспитанник Динамо стал игроком Авангарда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Цыбульник

Футболисты проблемной “Черкащины”, которая может прекратить свое существование, продолжают устраиваться в других клубах.

Как сообщает официальный сайт краматорского “Авангарда”, новичком их команды стал Александр Цыбульник, который подписал с клубом годичное соглашение. Ранее игрок расторг контракт с “Черкащиной” по обоюдному согласию.

Стоить отметить, что помимо “Черкащины” Александр Цыбульник успел поиграть за молодежную команду “Динамо”, черкасский “Днепр”, “Агробизнес”, есть у него опыт выступлений в Беларуси.

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Тэги: АвангардАлександр ЦыбульникЧеркащина
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