Воспитанник Динамо стал игроком Авангарда

Футболисты проблемной “Черкащины”, которая может прекратить свое существование, продолжают устраиваться в других клубах.

Как сообщает официальный сайт краматорского “Авангарда”, новичком их команды стал Александр Цыбульник, который подписал с клубом годичное соглашение. Ранее игрок расторг контракт с “Черкащиной” по обоюдному согласию.

Стоить отметить, что помимо “Черкащины” Александр Цыбульник успел поиграть за молодежную команду “Динамо”, черкасский “Днепр”, “Агробизнес”, есть у него опыт выступлений в Беларуси.