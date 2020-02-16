Александр Зубков принес победу Ференцварошу в дерби

Воспитанник донецкого “Шахтера” Александр Зубков стал героем встречи одного из самых принципиальных матчей чемпионата Венгрии в последние годы.

В поединке между “Ференцварошем” и “Фехерваром”, которые сражаются за чемпионство, на счету украинского полузащитника решающий забитый гол, который позволил команде Сергея Реброва праздновать победу со счетом 1:0.

Отметим, для Александра Зубкова это уже восьмой гол в нынешнем сезоне и он лишь на один гол отстает от лидеров гонки бомбардиров Ходжимча и Ландзафаме у которых по девять голов.