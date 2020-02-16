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Футбол

Ливерпуль готов завершить переход Вернера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тимо Вернер

Один из лучших бомбардиров чемпионата Германии Тимо Вернер может новый сезон начать в английской Премьер лиге.

Как сообщает британская пресса, руководство “Ливерпуля” планирует оформить переход 23-летнего нападающего до конца апреля. Спешка объясняется тем, что уже в мае резко вырастет клаусула игрока, которая сейчас составляет 60 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Тимо Вернера 22 матча, двадцать голов и шесть результативных передач. Не так давно большой интерес к игроку проявлял мадридский “Реал”.

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Тэги: ЛейпцигЛиверпульТимо Вернер
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