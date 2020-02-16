Новое на сайте

еще
Воскресенье, 16 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМаксим Коваль пропустил от вратаря команды соперника в матче чемпионата Саудовской Аравии
Футбол

Максим Коваль пропустил от вратаря команды соперника в матче чемпионата Саудовской Аравии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Максим Коваль

Украинский вратарь Максим Коваль продолжает выходить в стартовом составе “Аль-Фатеха” на матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Вчера клуб украинца вновь не выиграл, хотя и был близок к положительному результату. Решающий гол был пропущен в компенсированное арбитром время, причем автором забитого гола стал вратарь «Аль-Файсали» из Хармы Мустафа Малайеки, который забил после подключения к угловому удару. Матч завершился со счетом 2:2.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне Максим Коваль, как и его клуб не радуют результатами. “Аль-Фатех” идет на последнем месте в турнирной таблице, а украинский вратарь пропустил 34 гола в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

загрузка...
Тэги: Аль-ФатехМаксим Ковальнаши за рубежом
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 − 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Рух может подписать грузинского легионера

Артем Кулаковский
Ворскла перехватила в Шахтера воспитанника Динамо

Михайличенко: Не знаю, “Динамо” сможет решить задачу

Руслан Малиновский
Малиновский вышел на замену в матче против Ромы

Владислав Веремеев
Украинский защитник перешел в эстонский гранд

Закрыть