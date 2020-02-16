Максим Коваль пропустил от вратаря команды соперника в матче чемпионата Саудовской Аравии

Украинский вратарь Максим Коваль продолжает выходить в стартовом составе “Аль-Фатеха” на матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Вчера клуб украинца вновь не выиграл, хотя и был близок к положительному результату. Решающий гол был пропущен в компенсированное арбитром время, причем автором забитого гола стал вратарь «Аль-Файсали» из Хармы Мустафа Малайеки, который забил после подключения к угловому удару. Матч завершился со счетом 2:2.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне Максим Коваль, как и его клуб не радуют результатами. “Аль-Фатех” идет на последнем месте в турнирной таблице, а украинский вратарь пропустил 34 гола в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.