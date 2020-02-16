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Футбол

Официально: РФШ подписал украинского бомбардира из Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Квашук

Воспитанник донецкого “Металлурга” Виталий Квашук продолжит свою карьеру в чемпионате Латвии.

Как сообщает официальный сайт латвийского “РФШ”, украинский форвард подписал с их клубом полноценный контракт, условия которого, как и сроки не разглашаются.

Напомним, в прошлом сезоне Виталий Квашук выступал в чемпионате Беларуси, где стал лучшим бомбардиром команды в сезоне. На счету украинца 14 забитых голов и четыре результативные передачи.

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Тэги: Виталий КвашукГомельРФШ
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