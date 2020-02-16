Официально: Сергей Петров – игрок Агробизнеса

Волочиский “Агробизнес”, чье выступление стало одним из главных открытий нынешнего сезона, подписал в свои ряды очередного новичка.

Как и ожидалось, соглашение с клубом подписал воспитанник луцкой “Волыни” Сергей Петров, который последние несколько дней находился на просмотре в команде Александра Чижевского. Информацию о переходе игрока уже подтвердил официальный сайт “Агробизнеса”.

Напомним, помимо выступлений в составе “Волыни” Сергей Петров успел поиграть за “Зирку”, “ФК “Львов”, “Металлист 1925”. Игрока неоднократно вызывали в юношескую сборную Украины.

Ранее новичком клуба с Волочиска стал Дмитрий Козьбан.