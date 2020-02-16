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Футбол

Ребров оценил шансы Ференцвароша на чемпионство

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ребров

Главный тренер венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров, после победного матча над “Фехерваром” оценил шансы своего клуба на чемпионство.

Благодаря победе, отрыв от “Фехервара” теперь составляет шесть очков, при том, что “Ференцварош” имеет ещё две игры в запасе. Тем не менее, досрочно праздновать чемпионство в клубе не спешат.

«Мы добыли три очень важных очка. Мы сыграли очень уверенный матч. Ребята делали все, что я их просил до игры. При каждой потере мяча сразу пытались отобрать мяч и оказывали давление на игроков Фехервара. Мы не дали сопернику сыграть в свой футбол.
После забитого мяча немного успокоились и сели глубже в защиту. Мне очень понравилась наша игра и видно было, что мы ей наслаждались. Я рад не только трем очкам, но и тем как мы играем. Такая игра очень понравилась и болельщикам, спасибо им за поддержку. Титул еще не наш, поэтому немного отдохнем и приступаем к следующей игре».

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Тэги: Сергей РебровФеренцварошФехервар
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