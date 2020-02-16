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Футбол

Рух может подписать грузинского легионера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Львовский “Рух” продолжает активно искать варианты усиления состава.

Несмотря на то, что команду Юрия Бакалова этой зимой пополнило семь новых исполнителей, на этом клуб останавливаться не собирается. По информации Football NEWS, сейчас на просмотре в клубе находится ещё несколько потенциальных новичков, один из которых имеет грузинское гражданство.

Напомним, после первой половины сезона “Рух” занимает первое место в Первой лиге чемпионата Украины. Зимой клуб усилился Бандурой, Белым, Сакивым, Романюком, Козловским, Кухаревичем и Беленьким.

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Тэги: Первая лигаРухтрансферы
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