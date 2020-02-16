Рух может подписать грузинского легионера

Львовский “Рух” продолжает активно искать варианты усиления состава.

Несмотря на то, что команду Юрия Бакалова этой зимой пополнило семь новых исполнителей, на этом клуб останавливаться не собирается. По информации Football NEWS, сейчас на просмотре в клубе находится ещё несколько потенциальных новичков, один из которых имеет грузинское гражданство.

Напомним, после первой половины сезона “Рух” занимает первое место в Первой лиге чемпионата Украины. Зимой клуб усилился Бандурой, Белым, Сакивым, Романюком, Козловским, Кухаревичем и Беленьким.