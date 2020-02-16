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Футбол

Талант СК Днепр-1 продолжит карьеру в Грузии

Андрей ОгородникНет комментариев
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СК Днепр-1

Днепровский СК “Днепр-1” продолжает трудоустраивать своих игроков, которые не справляются с конкуренцией в главной команде.

Следом за Сафроновым, который на правах аренды перешел в эстонскую “Левадию”, клуб может покинуть молодой полузащитник Александр Беляев. По информации неофициального сайта “Днепра” 20-летний футболист может стать игроком грузинского “Сабуртало”, в составе которого он перебывает последние несколько дней.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр Беляев не был особо избалованный игровой практикой, молодой полузащитник принял участие лишь в одном матче за СК “Днепр-1”.

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Тэги: Александр БеляевСабурталоСК Днепр-1
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