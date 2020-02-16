Украинский защитник перешел в эстонский гранд

Украинские футболисты продолжают массово переезжать в чемпионаты балканских стран.

Ещё одним игроком, который трудоустроился в Эстонии стал Владислав Веремеев, который перешел в состав «Нымме Калью». 21-летний защитник подписал с эстонским клубом контракт сроком на три года.

Отметим, «Нымме Калью» в завершившемся сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Эстонии. Владислав Веремеев в чемпионате Украины играл в составе “Зирки” и ПФК “Сумы”.