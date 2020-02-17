Агробизнес усилился вратарем Карпат

Один из претендентов на повышение в классе “Агробизнес” подписал в свои ряды очередного новобранца, причем, все трансферы были оформлены в течении последней недели.

Как сообщает официальный сайт клуба с Хмельницкой области, новичком команды стал юный вратарь львовских “Карпат” Андрей Артым. 19-летний футболист перешел в “Агробизнес” на правах аренды, срок которой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Стоить отметить, что Андрей Артым хорошо знаком с наставником “Агробизнеса” Александром Чижевским, с которым работал в львовских “Карпатах”.