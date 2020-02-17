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Футбол

Андрей Цуриков восстановился после травмы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Цуриков

Зимний новичок СК “Днепр-1” Андрей Цуриков вернулся к тренировкам команды после травмы.

Как сообщает официальный сайт “спортклубовцев” игрок не только полностью восстановился после травмы, но и принял участие в вчерашнем матче против “Динамо” Батуми.

“Для меня очень важно было дебютировать, сыграть, пусть и в товарищеской встрече, так как пропустил очень много. Шаг за шагом прогрессировать. Очень важно почувствовать вкус победы перед чемпионатом, чтобы тоже играть с тем же настроем и самоотдачей”

Напомним, последние полгода игрок провел в Чехии, но стать игроком основного состава “Яблонца” ему не удалось.

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Тэги: Андрей ЦуриковСК Днепр-1Яблонец
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