Андрей Цуриков восстановился после травмы

Зимний новичок СК “Днепр-1” Андрей Цуриков вернулся к тренировкам команды после травмы.

Как сообщает официальный сайт “спортклубовцев” игрок не только полностью восстановился после травмы, но и принял участие в вчерашнем матче против “Динамо” Батуми.

“Для меня очень важно было дебютировать, сыграть, пусть и в товарищеской встрече, так как пропустил очень много. Шаг за шагом прогрессировать. Очень важно почувствовать вкус победы перед чемпионатом, чтобы тоже играть с тем же настроем и самоотдачей”

Напомним, последние полгода игрок провел в Чехии, но стать игроком основного состава “Яблонца” ему не удалось.